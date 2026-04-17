ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾರಥಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಜಲ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಸಾರಥಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜಲ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಏ.21ರಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಬನಶಂಕರಿಯ ಸುಚಿತ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ, ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ, ನೀರಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮೂರು ದಿನ ಇರಲಿವೆ. ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರ ಕುರಿತು ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಇರಲಿದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜಲ ರಕ್ಷಕರು ಆಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್, ಕವನ, ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಲೇಖನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತರು 88374 19265( ಕಲ್ಪನಾ ರಮೇಶ್) ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ಗೂಗಲ್ ಫಾರಂ https://forms.gle/s4NwWsQ23rJQ96mVA ನಲ್ಲೂ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸಾರಥಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಿ.ಎಸ್. ಶಮಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.