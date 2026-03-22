ಸರ್ಜಾಪುರ ಯಲ್ಲಮ್ಮನಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಬಾಗಿನ: ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ

ಅತ್ತಿಬೆಲೆ (ಆನೇಕಲ್): ಸರ್ಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ದೇವಿಗೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.

ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ದೇವಿಗೆ ಮಡಿಲಕ್ಕಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ನಂತರ ದೇವಿಗೆ ಜಯಘೋಷ ಹಾಕಿದರು. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ನೀರು ವಿತರಿಸಿದರು.

ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಮತ್ತು ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿನ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆ ಆಚರಿಸಿದರು.

ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಲಂಕೃತ ರಥದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಕುಳ್ಳರಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಜಾಪುರದ ರಾಜೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತ ಸಾಮೂಹ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.

ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಥವನ್ನು ಎಳೆಯಲಾಯಿತು. ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಮಹಿಳೆಯರು ದೀಪಾರತಿ ಹೊತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.