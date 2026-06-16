ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿಕೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ‘ವಿಜ್ಞಾನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಯಲ್ಲ. ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆಯೂ ಸುಲಭ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರುವ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿದು. ಜಗದ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಥನಗಳ ವಿಸ್ಮಯ ಲೋಕ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸೋಜಿಗದ ಪುಳಕ...</p>.<p>ಇಂತಹ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ‘ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಜ್ಞಾನ ಗ್ಯಾಲರಿ’ಯು ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ, ಮಾನವಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿರುವುದು ಗ್ಯಾಲರಿಯ ವಿಶೇಷ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನ– ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಗರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ಯಾಲರಿಯ ಗರಿ ಮುಡಿಗೇರಿದೆ. </p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವಿರುವ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ‘ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ’ (ಐಐಎಸ್ಸಿ), ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ’ (ಎನ್ಸಿಬಿಎಸ್), ‘ಸೃಷ್ಟಿ– ಮಣಿಪಾಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ’ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವೂ ಉಚಿತ.</p>.<p><strong>ಮೊದಲ ಗ್ಯಾಲರಿ:</strong> ‘ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್’ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಸದಿರುವ ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, 2024ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಹೊಸತನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಕಲೆಗಳು ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಜಾಹ್ನವಿ ಫಾಲ್ಕೆ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಟ್ಲಾಂಟ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ಮಾಂಟೆರ್ರಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಲಂಡನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇದರ ಸೋದರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೈದಾಳಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವಿನ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. </p>.<p><strong>ಕಲೆ– ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೆಸುಗೆ:</strong> ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ‘ಬಿನಾಲೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ’ದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಅನುಭವ ಗ್ಯಾಲರಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಸರಾಗ ಕಲಿಕಾ ಅನುಭವವನ್ನು ದೇಶ–ವಿದೇಶದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರು ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ಕ್ಯಾಲರಿ ಅಖಾಡ:</strong> ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ‘ಕಾರ್ಬನ್’, ‘ಸೈಕೀ’ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ‘ಕ್ಯಾಲರಿ’ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಲರಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಳುವ 36 ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. </p>.<p>ರಾಗಿ ನೆಟ್, ಕ್ಯಾಲರಿ ಅಖಾಡ, ಗುಲಿಸ್ತಾನ್, ಕೀಟ ಭಕ್ಷಣೆ, ಸ್ವರ್ಣಬೀಜ, ಚಿಪ್ಪುಗಳ ಚಪ್ಪರಿಕೆ, ಬಾಂಬೆ ಡಾಕ್, ಮಾಪಸಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಕರುಳಿನ ಕರೆ, ಉದರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಪಂಚ, ಆಹಾರಗಳ ಅಖಾಡ, ಪರ್ಯಾಯ ಆಹಾರ, ಹಸಿವು, ಕ್ಷಾಮ, ಕಣಜದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಥನಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. </p>.<p>ಸುರೇಖಾ, ದಯಾನಂದ ನಾಗರಾಜು, ಎಲಿಯಾ ನುರ್ವಿಸ್ಟಾ, ಠುಕ್ರಾಲ್, ಟಾಗ್ರಾ, ಜ್ಯೂಲಿಯಾ ಟೆರ್ರಾ, ಗೋಪಾ ದ್ವಿವೇದಿ, ಓರಿಜಿತ್ ಸೇನ್, ಸಿ.ಎಂ.ಬೋಪಯ್ಯ, ರಿತಬಾನ್ ಘೋಷ್, ಎಚ್.ಜಿ.ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾವಿದರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಈ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಲರಿಯು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಥನಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. </p>.<p><strong>ಕಥನಗಳ ಲೋಕ </strong></p><p>ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ದಾಳಿ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳು ತಾಳೆ ರಬ್ಬರ್ ಕಣಜಗಳಾಗಿ ಬದಲಾದದ್ದು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ನಾಶವಾಗಿ ಓರಾಂಗುಟಾನ್ ಜಾವಾ– ಬಾಲಿ ಹುಲಿಗಳು ಮರೆಯದಾದ ಕಥನಗಳ ಓಟ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆದ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಗಿ ಹೊಲ ನುಂಗಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಲಾವಿದೆ ಸುರೇಖಾ ಅವರ ‘ರಾಗಿ ನೆಟ್’ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಕಣಜ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮಿಡತೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಆಹಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ನೈಜ ಅನುಭವ ಸಿಗಲು ‘ದೃಶ್ಯ– ಶ್ರಾವ್ಯ’ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಾಫಿ ಅಡಕೆ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ಪರಂಗಿ ಟೀ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮೊದಲಾದ ವಿದೇಶದ ಬೆಳೆಗಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಥನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೈದಾಳಿವೆ. ಇರುಳ ತೋಡ ಸೋಲಿಗ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ಕರಾವಳಿ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಆಹಾರಗಳು ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕ: https://bengaluru.sciencegallery.com/ </p>.<p><strong>ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಕ್ವಾಂಟಮ್...</strong> ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ‘ಕ್ವಾಂಟಮ್’ ವಿಷಯಾಧರಿಸಿದ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಶೀಲ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ 45ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 30 ಮಂದಿ ಕಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ಗೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವೂ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>