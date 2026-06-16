ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
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ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಗ್ಯಾಲರಿ ಗರಿ: ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ ಸಿ.
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:07 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:07 IST
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ಸಮುದ್ರ ವೈವಿಧ್ಯದ ನೈಜ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಕಲಾಕೃತಿ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡಿಗೆ 
ಸಮುದ್ರ ವೈವಿಧ್ಯದ ನೈಜ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಕಲಾಕೃತಿ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡಿಗೆ 
ಮೂಟೆ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ರಾಗಿ ಕಣಜ
ಮೂಟೆ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ರಾಗಿ ಕಣಜ
bengaluruscience

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