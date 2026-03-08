ಬೆಂಗಳೂರು| ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಶೇ 1ರಷ್ಟು ಮೀಸಲು ಸಿಗಲಿ: ಎಸ್‌.ಜಿ.ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ‘ಕೊರಚ ಸಮುದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 1ರಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಜಿ.ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗುಡಿಸಲು ಪ್ರಕಾಶನ ಗಾಂಧಿಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಗಿರಿಧರ ರಾವ್ ಹವಲ್ದಾರ್ ಅವರ ಕೊರಚರು, ನೀವೂ ನಾಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ, ನಾಡು ನುಡಿ ಸಾಧಕರು, ಚಿವ್ ಚಿವ್ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಜನಾರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ವಂಚಿತವಾಗಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದೇ ಇರುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಹವಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಕೊರಚ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕುರಿತು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ. ಕೊರಚ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಹೌದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಎಚ್.ವಿ.ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನು ಬಳಿಗಾರ್ ಅವರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳು ದಾಖಲೆ ರೀತಿ ಆಗಿವೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ಧಾಗ ನಾಡು ನುಡಿಗಾಗಿ ದುಡಿದವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಆಯಿತು. ಈಗಂತೂ ದುಡ್ಡು ನೀಡಿದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹವಲ್ದಾರ್ ಅವರು ನಾಡು ನುಡಿ ಸಾಧಕರು ಪುಸ್ತಕ ಹೊರ ತಂದು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಟಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಮೋಹನದಾಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಕೊರಚ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೀಸಲು ಒದಗಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೂ ಹೌದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ ಸಬರದ, ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಆರ್.ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ನಾಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಪಿ.ಕೆ. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಪಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲೇಖಕ ಗಿರಿಧರ ರಾವ್ ಹವಲ್ದಾರ್, ಗುಡಿಸಲು ಪ್ರಕಾಶನದ ಎಚ್.ನಾಗಭೂಷಣರಾವ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>