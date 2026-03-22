ಈಗಿನವು ನಿಜ ವಚನಗಳಲ್ಲ: ಸಾಹಿತಿ ಎಸ್‌.ಜಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: '15ನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರ ಬಂದ ವಚನಗಳು ಛಾಯಾ ರಚನೆಯೇ ಹೊರತು ಅವು ನಿಜ ವಚನಗಳಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಳಾದ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಸ್ಮಾರಕ ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣ ಚಳವಳಿ, ಆಗ ಮೂಡಿ ಬಂದ ವಚನಗಳೇ ನಿಜವಾದವು. ಚಾತುರ್ವಣ್ಯದ ಶಾಪಮುಕ್ತಿಯ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ವಚನಗಳು ಒಡಮೂಡಿದವು. ಆಗ ಬಸವಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಹಾಮನೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಶರಣರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ನನಗಿಂತ ವಚನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಹಿತಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದುಕೊಂಡರೂ ಈಗಲೂ ಕಂದಾಚಾರ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ದೂರವಾಗಿಲ್ಲ. ಭೇದ–ಭಾವಗಳು ಇನ್ನೂ ಇವೆ. ವಿಚಾರವಂತಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಶ್ರಮಿಸೋಣ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ತಿಮ್ಮಾಪುರದ ಮುದಗಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣಾಶ್ರಮದ ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಅಶಾಂತಿ ನೆಲಸಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಚಾರಧಾರೆ, ಶರಣರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಸಂಘರ್ಷ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು' ಎಂದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೂಡೇ ಪಿ.ಕೃಷ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 'ಅಭಿಮತ'ದ ಸಂಪಾದಕ ರಘುನಾಥ ಚ.ಹ., ಚಿಂತಕಿ ಜಯಶ್ರೀ ವೀರಣ್ಣ ದಂಡೆ, ಲೇಖಕ ರುದ್ರೇಶ್ ಅದರಂಗಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಪಾಳಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಈರಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ, ಆನಂದ ಪಾಟೀಲ ಸಿದ್ದಾಮಣಿ, ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರಂಪಳ್ಳಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.