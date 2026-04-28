ಮಂಗಳೂರು ಪೀಠ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ವಿರೋಧ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನೂ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಸದಾ ವಿರೋಧವಿದೆ' ಎಂದು 'ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿ ವಕೀಲರ ವೇದಿಕೆ' ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

'ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿತ ಮಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ವಕೀಲರು ಮಂಗಳವಾರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ (ಪರಾಗ್) ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.

'ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಯಾವುದೇ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿದೆ. ಇದರ ಅನುಸಾರ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ 21 ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಪದಾಂಕಿತ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಶ್ರೀರಂಗ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಪಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಂತೆಯೇ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿರಿ–ಕಿರಿಯ ವಕೀಲರು, 'ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ' ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡರು. ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಚಾಲಕರನ್ನಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ ಎಂ.ಚಾಮರಾಜ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪದಾಂಕಿತ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಜೋಯಿಸ್, ಕೆ.ದಿವಾಕರ, ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ, ಎಂ.ಆರ್.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ವೀಣಾ ಅರುಣ್, ಶಿವಾನಂದ, ರವಿಕುಮಾರ್ ಸೂರಣಗಿ, ಗಂಗಾಧರ, ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ, ಅರವಿಂದ ಪಾಟೀಲ ಇತರರು ಇದ್ದರು.