ಬೆಂಗಳೂರು: ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ– ವಿಚಾರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಶಾಸಕ ಕೆ. ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಬಳಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ 97ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಲಾಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದವು.

ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನಟರಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಜನರ ಮನದಲ್ಲಿ ಸಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಧಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜನರು ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡ ಬಂದರೂ, ಅತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಕಲಾವಿದರಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾದರೆ ಅವರ ನೂರನೇ ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ಜನರು ಸಮಾಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ. ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಧುಕೋಕಿಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭಾಷೆ, ಕಾವೇರಿ ನೀರು ವಿಷಯವಾಗಿ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಂತರೆ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಾವು ಹಾಡಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಸಂದಾಯವಾಗುವ ಹಣವನ್ನು ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ನೀಡುತಿದ್ದರು. ಎಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇಂದು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗವು ನಾಯಕನಿಲ್ಲದೆ ಅನಾಥವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸಮಗ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಕೃತಿಕಾರ ದೊಡ್ಡಹುಲ್ಲೂರು ರುಕ್ಕೋಜಿ ಅವರು 'ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬದುಕು–ಸಾಧನೆ' ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಬಿ. ಕಾವೇರಿ, ಆಯುಕ್ತ ಹೇಮಂತ್ ಎಂ. ನಿಂಬಾಳಕರ, ಶ್ರೀಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಬೂಬ್ ಪಾಷ, ಕಲಾವಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಸಾಹಿತಿ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಕಲಾವಿದರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು.