ಕೆಂಗೇರಿ: ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುವ ಪ್ರಮೇಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಾಯಕಿ ಸುಧಾ ರಘುನಾಥನ್ ಹೇಳಿದರು.

ನೆಟ್ಟಿಗೆರೆಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂಡಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ವಿ.ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ರಾವ್ ಸ್ಮಾರಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಸಹಜ. ದೃಢ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮಂಡಲಿಯ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಗುರು ವಸಂತ ಕುಮಾರಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಎಂ.ಆರ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸುಧಾ ರಘುನಾಥನ್, ಸಂಗೀತದ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯವಿದ್ದಂತೆ . ಅವರ ಸಾಧನೆ ಯುವ ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಿದ್ದಂತೆ' ಎಂದರು.

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಬಡ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಸೋಮನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಾಹಿತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.