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ಕೌಶಲ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿ: ಪ್ರೊ.ಬಿ.ರಮೇಶ್

ಡಾ.ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿ.ವಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 15:16 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 15:16 IST
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