ಸೋಲಾಪುರ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಯಶಸ್ವಿ

<p>ಸೋಲಾಪುರ: ಸೋಲಾಪುರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಹಿರೇಮಠ ಫೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ‘ದಿ ಸೋಲಾಪುರ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2026’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಾಶನ ‘ವಿವೇಕ ವಿಸ್ತಾರ’ ದ ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿತು. ಸೋಲಾಪುರದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ನಗರದ ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ.</p>.<p>ಹೊಟಗಿ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ‘ದಿ ಫರ್ನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ಸಿರಿಜ್ ಬೈ ಮ್ಯಾರಿಯಟ್’ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದೆ ಡಾ. ಜ್ಯೋತಿ ವಾಘಮಾರೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪ್ರಮುಖ ಆಯೋಜಕ ಹಾಗೂ ಹಿರೇಮಠ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿರೇಮಠ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ದಿ ಸೋಲಾಪುರ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು: ಸುದರ್ಶನ ಚಾಟ್ಲಾ,ಅಕ್ಷತಾ ಅಹೇರವಾಡಿ, ನೇಹಾ ರಾವಲ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾಘಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಏಕನಾಥ ಚೌಧರಿ, ಗಜರಾಜ ಚೌಧರಿ,ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೋಶನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ರಾಹುಲ ಜಾಧವ, ವಿಠ್ಠಲ ಪುಜಾರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಭಾಂಗೆ, ಚಂದನ ಪಾಟೀಲಪುತ್ರೆ, ಪಾರ್ಥ್ ಮೋಹೋಳೆ, ಕೃಷ್ಣಾ ಮಾಳವೆಕರ, ಕ್ಷಫೇಶಾ ಕೋಳಿ, ಗುರುದತ್ತ ಜಾಧವ, ಆಕಾಶ ಕೋಠಡಿಯಾ, ಆರ್. ಎಂ. ಮೋಹೊಳ್ಕರ್, ಪ್ರವೀಣ .</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಹಿರೇಮಠ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಅಕ್ಷಯ ಎಸ್. ಜವಳೀಕರ ಹಾಗೂ ವಿಧಿತೇಜ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಕ್ಷಯ್ ಶೇಟೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-26-1861360194</p>