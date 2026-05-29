ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾಪಾಡಲು ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮುಂದಾಗಲಿ

ಸೋಲಾಪುರ: 'ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಭಂಗಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಪ್ರಚಾರಗಳಿಂದ ಯುವಕರು ದೂರವಿರಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ನಗರ ಕಾಜಿ ಮುಫ್ತಿ ಸಯ್ಯದ್ ಅಮ್ಜದ್ ಅಲಿ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಈದ್-ಉಲ್-ಅಜ್ಹಾ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಏಕತೆ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾಪಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೋಲಾಪುರದ ಹೋಟಗಿ ರಸ್ತೆ ಶಾಹಿ ಆಲಂಘೀರ್ ಈದ್ಗಾ, ರಂಗಭವನದ ಅಹಲೆ ಹದೀಸ್, ಪಾಂಗಲ್ ಮೈದಾನದ ಆಲಂಘೀರ್, ಹಳೆಯ ಆದಿಲಶಾಹಿ ಹಾಗೂ ಅಸರ್ ಮೈದಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಐದು ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಈದ್ ನಮಾಜ್ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಮಾಜ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಮೌಲಾನಾ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಈದ್-ಉಲ್-ಅಜ್ಹಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು. ಈದ್-ಉಲ್-ಅಜ್ಹಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಹಬ್ಬವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗದ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಕುರ್ಬಾನಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಹಂಚಲಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಕಠಿಣ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>