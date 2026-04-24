ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ– ಮಾರಾಟ ಇಂದಿನಿಂದ

ಸೋಲಾಪುರ: ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೋಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಭಾರತಿ ವತಿಯಿಂದ ವೀಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಫಾರ್ ವುಮನ್ ಎಂಪಾವರ್ಮೆಂಟ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮೇಳವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ನಾರ್ತ್ಕೋಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋದ ಸ್ವಾಗತಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಧಾ ಅಳ್ಳಿಮೋರೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ವಾಗತಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಧಾ ಅಳ್ಳಿಮೋರೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದೇ 24ರಂದು ಈ ವೀಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಶಾಸಕಿ ಚಿತ್ರಾ ವಾಘ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಪೌರ ವಿನಾಯಕ ಕೊಂಡ್ಯಾಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 26ರಂದು ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಜಯಕುಮಾರ ಗೋರೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9ರವರೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>