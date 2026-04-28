ಸೋಲಾಪುರ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬೆಳೆದು ಬರಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಹಕಾರ ಭಾರತಿ ವತಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ವಿಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರದೇಶ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕಿ ಚಿತ್ರಾ ವಾಘ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೋಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಭಾರತಿ ವತಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾರ್ತ್ಕೋಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ವಿಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಚಿ ಧಾಮಣಗಾಂವ್ಕರ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವಾಗತಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಧಾ ಅಲ್ಲಿಮೋರೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಲು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಣಮಂತ ಕೋಳಿ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಡ್ವಕೇಟ್ ಅರ್ಚನಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಅಡ್ವಕೇಟ್ ಸಾಧನಾ ಸಂಗವೆ ವಂದಿಸಿದರು. ಶಿಲ್ಪಾ ಜಿರಾಂಕಲಗಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಪುರ ಮೇಯರ್ ವಿನಾಯಕ ಕೊಂಡ್ಯಾಳ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದಿಲೀಪ ಮಾನೆ, ಶಹಾಜಿ ಪವಾರ, ಸಹಕಾರ ಭಾರತಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಂತ ಸಂಘಟಕ ಶರದ ಜಾಧವ, ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಸ್ವಾಗತಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಧಾ ಅಲ್ಲಿಮೋರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸೋಲಾಪುರ ಸಂಘಚಾಲಕ ರಾಜು ಕಾಟವೆ, ವಿಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಭಾರತಿ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಮುಖ ಸಂತೋಷ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ, ಸೋಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಣ ಕರಕಮಕರ್, ಯಶವಂತ ಬುರಹಾಡೆ, ಸುಜಾತಾ ಇನಾಮದಾರ್, ಡಾ. ಜಯಂತ್ ಶೇಳಗೀಕರ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಡವೆ, ಶ್ರುತಿ ಪವಾರ್, ಉತ್ತರಾ ಬರಡೆ, ಆರತಿ ಪಾನಗಾಂವ್ಕರ್, ಕುಮುದ ಅಂಕಾರಾಮ್, ಸುವರ್ಣಾ ಪೇಠೆ, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಚವ್ಹಾಣ, ನಗರಸೇವಕ ಸಾತ್ವಿಕ ಬಡವೆಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>