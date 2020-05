ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರಿ ಸದ್ದಿಗೆ ಕಾರಣ: ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿಸಿದ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ (ಶಬ್ದಾತೀತ) ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ್ದು ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ‘ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಿಂತ ಹೊರಗೆ ಅನುಮತಿಸಿದ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಏರ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್‌ ಆ್ಯಂಡ್‌ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್‌ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಮೆಂಟ್‌’ ಕೇಂದ್ರದ್ದು (ಎಎಸ್‌ಟಿಇ)’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

‘ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸಿದಾಗ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ಜಾಗದಿಂದ ಸುಮಾರು 65 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 80 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದವರೆಗೂ ಸಾನಿಕ್‌ ಬೂಮ್‌ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸಬಹುದು. ಎಎಸ್‌ಟಿಇನ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ವಿಮಾನಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ನಿತ್ಯ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ವಿಮಾನ ಸೂಪರ್‌ ಸಾನಿಕ್‌ನಿಂದ ಸಬ್‌ ಸಾನಿಕ್‌ ವೇಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾನಿಕ್‌ ಬೂಮ್‌ ಉಂಟಾಗಿರಬೇಕು’ ಎಂದೂ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#Update

It was a routine IAF Test Flight involving a supersonic profile which took off from Bluru Airport and flew in the allotted airspace well outside City limits. The aircraft was of Aircraft Systems and Testing Establishment (ASTE) @IAF_MCC @SpokespersonMoD

— PRO Bengaluru, Ministry of Defence (@Prodef_blr) May 20, 2020