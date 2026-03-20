ನೈಸ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು ರೈತ ವಿರೋಧಿಯೇ?: ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್‌

<p><strong>ಕೆಂಗೇರಿ</strong>: 'ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸದನದಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ದುರುದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೆ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, '25 ವರ್ಷವಾದರೂ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೈತರಿಗೆ ನಿವೇಶನ, ಹಣ ಮಂಜೂರಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರು ಖೇಣಿ ಅವರಿಂದ ಜಿಪಿಎ ಪಡೆದಿರುವರೇ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಎಂ.ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಟೋಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ₹10 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿರುವುದು ನಿಜ. 25 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೈತರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಾಗೂ ಹಣ ಮಂಜೂರಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ? ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯವಿರುವ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದರೆ ನೈಸ್ ತಂತಾನೆ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಷ್ಟೇ ರಸ್ತೆ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನೈಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆ ತಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಖೇಣಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಯಮಾನ ನನ್ನದಲ್ಲ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಯಾಯದ ಹಾದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬನ್ನಿ' ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p><strong>ರದ್ದು ಮಾಡಿಸುವೆ</strong>: 'ನಾನಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ತೊರೆದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಈಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲೇ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>