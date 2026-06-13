ಬೆಂಗಳೂರು: ಜೂ.14ರಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ರೈತ ವಾಕಥಾನ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ‘ಯುವಜನರನ್ನು ಕೃಷಿಯತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ರೈತ ವಾಕಥಾನ್’ ಅನ್ನು ಜೂನ್ 14ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಎ.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಗೌಡ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ವಾಕಥಾನ್ಗೆ ಗೌಶುಭಂ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಹಯೋಗವಿದೆ. ಕೃಷಿಯನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯಮವೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿ, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ರೈತರ ಮೂಲಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಜಾಥಾದ ಉದ್ದೇಶ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ, ಯತೀಶ್ ತುಕಾರಾಂ, ಎ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ, ಸಿ.ಎನ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, ಪಿ.ಎಸ್.ಕಾಂತರಾಜು, ಕೆ.ಅಮರನಾರಾಯಣ, ಅಲೆನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>