ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ: ಕೊನೇ ಗಡುವು

ಆಗಸ್ಟ್‌ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಐದು ‍ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಮೇ 2026, 0:15 IST
ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್‌ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ
ನ್ಯಾಯಪೀಠ (ಆದೇಶದಲ್ಲಿ)
ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ
ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಮನುಸಿಂಘ್ವಿ, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ 
ಆಗಸ್ಟ್ 30ರ ಒಳಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಈ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ
ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಆಂತರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಬಿಎಯ 5 ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡುತ್ತಿದೆ
ಆರ್‌.ಅಶೋಕ, ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ
ElectionSupreme CourtGreater BengaluruGreater Bengaluru Authority

