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ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ‘ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಭಾರತ’ ದರ್ಶನ

ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತದಿಂದ ‘ಸಂವಿಧಾನ 75’ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 15:09 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 15:09 IST
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