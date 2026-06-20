ತನಿಷಿ ಗುಪ್ತಾಗೆ ‘ದಾಖಲೆ’ಯ ಸ್ವರ್ಣ; ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 8 ಪದಕ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ತನಿಷಿ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 79ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಈಜು ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ 100 ಮೀ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನೂತನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದರು. ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಮೂರು ಚಿನ್ನ ಸೇರಿ 8 ಪದಕಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ತಾನ್ಯಾ ಷಡಾಕ್ಷರಿ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ 400 ಮೀ. ಮೆಡ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ (4ನಿ., 56.78 ಸೆ.) ಸ್ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು.</p>.<p>16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ತನಿಷಿ ಅವರು ಫೈನಲ್ ಹೀಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ 0.07 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಸಿದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಇದೇ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಓಪನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ 1ನಿಮಿಷ 0.54 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ 200 ಮೀ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅನೀಶ್ ಎಸ್. ಗೌಡ (1 ನಿ., 50.65 ಸೆ.) ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೆ, ದರ್ಶನ್ ಎಸ್. (1 ನಿ., 51.85 ಸೆ.) ರಜತ ಜಯಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರ 100 ಮೀ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯಾ ಎಸ್. (1 ನಿ., 14.62 ಸೆ.) ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ 100 ಮೀ. ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಷಿ (1ನಿ., 05.19 ಸೆ.) ಹಾಗೂ ನೀನಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ (1ನಿ., 05.61 ಸೆ.) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದರು. ಸೂರ್ಯ ಜೋಯಪ್ಪ, ಆಕಾಶ್ ಮಣಿ, ದಿನಿಧಿ ದೇಸಿಂಗು ಹಾಗೂ ನೈಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ರಾಜ್ಯ ತಂಡವು 4x100 ಮೀ. ಮಿಶ್ರ ಮೆಡ್ಲೆ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-4-650060538</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>