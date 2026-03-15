ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದ ವಾಹನ ಸವಾರರು: ಟ್ಯಾನರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ನಿತ್ಯನೂತನ

ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕರ ವಿರೋಧದಿಂದಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿತ್ತು. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹೋಗಿ ಜಿಬಿಎ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. 40 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳು ನೆಲಸಮವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕರು ಕಟ್ಟಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಕ್ಕು (ಟಿಡಿಆರ್) ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರು ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೇಜರ್ಟೌನ್ ನಿವಾಸಿ
ಮಾಲೀಕರು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಮೀನು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ವಿರೋಧ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ನಗರದ ಬೇರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಇದೆ ಎಂದು ನೆಪ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ.ಜಾವಿದ್ಖಾನ್ ಸ್ಥಳೀಯರು
ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ನಗರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ನಗರದ ಒಳಗೆ ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಟ್ಯಾನರಿ ರಸ್ತೆಯಂಥವು ಹಲವು ಇವೆ. ಬೇರೆಡೆ ಪಾಲನೆಯಾಗುವ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲನೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.ಸಮೀನ್ಖಾನ್ ಸ್ಥಳೀಯರು
