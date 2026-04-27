ಸೋಮವಾರ, 27 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ: ಟೆನ್‌ಕೆ ಓಟದ ಗಮ್ಮತ್ತು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 3:12 IST
ನಗರದ ಕಬ್ಬನ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಓಟದ ಗಮ್ಮತ್ತು ರಂಗೇರಿತ್ತು. 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟಿಸಿಎಸ್‌ ವಿಶ್ವ ಟೆನ್‌ಕೆ ಓಟದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು. ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಜೆರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ ಹವ್ಯಾಸಿ ಓಟಗಾರರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಗಿದರು. ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುಟಾಣಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಗೃಹಿಣಿಯರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ವೃತ್ತಿನಿರತರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಅಂಗವಿಕಲರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕಿದರು. ಡಿ.ಜೆ ಸಂಗೀತ, ವಿಶೇಷ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು, ಜಾಗೃತಿ ಸಂದೇಶಗಳು
ಓಟದ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು
ಗಣಪತಿಯ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು

ಚಿತ್ರಗಳು: ರಂಜು ಪಿ./ ಪುಷ್ಕರ್‌ ವಿ.

ಟಿಸಿಎಸ್‌ ವಿಶ್ವ ಟೆನ್‌ಕೆ ಓಟದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರು

ಟಿಸಿಎಸ್‌ ವಿಶ್ವ ಟೆನ್‌ಕೆ ಓಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು

