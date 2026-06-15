ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಸಚಿವರೇ ಇಲ್ಲ: ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ

<p><strong>ದೆಹಲಿ:</strong> ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಯಾಗಿ 15 ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅವರು, ‘ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಕಳೆಯಿತು. ಇನ್ನು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗಬಹುದು‘ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಸಚಿವರು ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳ ಪಾಡು ನಾಯಿ ಪಾಡಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡಾ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಮೆಟ್ರೊ ಗುಲಾಬಿ ಮಾರ್ಗದ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಚುನಾವಣೆ ಆಗದೇ ಜಿಬಿಎ ಅನ್ನು ಸಚಿವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರು ಓಡಿಸಲು ಕೊಟ್ಟು, ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸಿಎಂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಾಗದಲೇ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಬಿಡಿಎ ಬಿಎಂಆರ್ಡಿಎಲ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಚಿವರ ಕೈಗೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?‘ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕೇವಲ ಜಿಬಿಎ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಚಿವರಾಗಿ ಯಾರನ್ನಾದ್ದರೂ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಅವಧಿಯಿಂದಲೂ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಕೆ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು‘ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>