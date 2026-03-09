ದೇವಾಲಯಗಳ 20 ಸಾವಿರ ಆಸ್ತಿ ಇಂಡೀಕರಣ: ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ ಇಲಾಖೆಯ (ಮುಜರಾಯಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 40 ಸಾವಿರ ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಂಡೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಶನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘2023ರವರೆಗೆ ಕೇವಲ 3,500 ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಂಡೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 20 ಸಾವಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಂಡೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಿರುವ 20 ಸಾವಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಿಂಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿ ಇಂಡೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದುರಸ್ತಿ ಅವಶ್ಯ ಇರುವ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ದತ್ತು ನೀಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಳವಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ರಚಿಸಬೇಕು. ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಿಯೊ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ನಿಧಿಯಿಂದ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ (ಸಿಎಸ್ಆರ್) ನಿಧಿಯಿಂದ ಸಿ ವರ್ಗದ ದೇವಾಲಯಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>