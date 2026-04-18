ಬೆಂಗಳೂರು | ಅಪಹರಣ, ಹಲ್ಲೆ: ಅಕ್ಕ, ಭಾವ ಸೇರಿ ಮೂವರ ಸೆರೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಸಾಲದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದು, ತಂಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಅಕ್ಕ–ಭಾವ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರನ್ನು ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾಗರಬಾವಿ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲಾ (45), ಅವರ ಪತಿ ಶೇಖ್ ಸಲೀಂ(34) ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತ ಬೀರೇಶ್(26) ಬಂಧಿತರು.</p>.<p>‘ಶೇಖ್ ಸಲೀಂ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಖ್ ಸಲೀಂ-ಪ್ರಫುಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಬೀರೇಶ್ ಆಟೊ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯ ಅನಂತನಗರ ನಿವಾಸಿ ಪೃಥ್ವಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತಿ ಅಭಿತೇಜ್ ಅವರನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಅಪಹರಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಪೃಥ್ವಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪೃಥ್ವಿ ಅವರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಕ ಪ್ರಫುಲ್ಲಾ ಅವರ ಬಳಿ ₹9.50 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ₹2.75 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಸಲು ಕೊಡಲು ಗಡುವು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಆರೋಪಿಗಳು, 2025ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ದೂರುದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇದೇ ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಹಣ ನೀಡಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಗಡುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>‘ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ₹2.5 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಬಾಕಿ ಹಣಕ್ಕೆ ನೀಡಲು 2026ರ ಜೂನ್ವರೆಗೆ ಸಮಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಆರೋಪಿಗಳು ಏ.14ರಂದು ಮುನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದಲ್ಲದೆ, ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಪಹರಿಸಿ ಮನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪೃಥ್ವಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>