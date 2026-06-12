ಆರು ವರ್ಷದ ಮಗು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ | ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ: ಮೂವರು ಪೊಲೀಸರ ತಲೆದಂಡ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕಾಡುಗೋಡಿಯ ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಪಿ.ವೆನ್ನೆಲ್ಲಾ(6) ಎಂಬ ಮಗುವಿನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗಿರುವ ಮೂವರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ ಇಲಾಖಾ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಕಾಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಈಗಿನ ಪಿಎಸ್ಐ ನಿಂಗರಾಜು ಹಾಗೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ (ಠಾಣಾ ಬರಹಗಾರ) ಹಾಲೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೀಮಾಂತ್ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮಗುವನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಸಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸದೇ, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲಿದೆ.</p>.<p>ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖಾ ಲೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೀಮಾಂತ್ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪ್ರಿಯಕರ ಜಿ.ಮೋಹನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು 2007ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ 17 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ 6 ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕಾಲೇಜು ಗೆಳೆಯ ಮೋಹನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಸುತ್ತಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯ ಪತಿ ಪ್ರವೀಣ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಪತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಕಾಡುಗೋಡಿಯ ಪ್ರಿಯಕರನ ವಿಲ್ಲಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಕಿರಿಯ ಮಗಳನ್ನೂ ಜತೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜನ್ಮದಿನವಿತ್ತು. ಕೋಲಾರ ಬಳಿಯ ಕಾಫಿ ಡೇಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹಾಗೂ ಜಿ.ಮೋಹನ್ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಮಗುವನ್ನೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಅಂದೇ ರಾತ್ರಿ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎ.ಸಿ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿತ್ತು’ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಗಳ ಮೃತದೇಹದ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಪತ್ತೆ ಆಗಿತ್ತು.</p>.<h2>‘ಪ್ರಿಯಕರನ ಕೃತ್ಯ’ ಎಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ </h2><p>ಆರೋಪಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕಲೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಐದು ದಿನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಯು ಕೆಲವು ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. </p><p>‘ಮಗುವಿನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸಲು ಮಗುವಿನ ಮೃತದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿರುವುದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳೂ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p><p>‘ನನ್ನ ಮಗು ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಸತ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಸಹಜ ಸಾವೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರಿಯಕರ ಜಿ.ಮೋಹನ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟ. ನಾನು ಕೇವಲ ಮಲಗಿಸಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವನೇ ಮಾಡಿರಬೇಕು’ ಎಂದು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಿಲ್ಲ; ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ:</strong> ‘ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಆರೋಪಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೈಸೂರಿನ ಸ್ನೇಹಿತನ ನೆರವು ಪಡೆದು ಎರಡು ದಿನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸಕಲೇಶಪುರದ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಎಟಿಎಂ ಬಳಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸುಳಿವು ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು. </p>.<h2>ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಬದಲು </h2><p>ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಎಸಿಪಿ ದರ್ಜೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಜೂನ್ 2ರಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಮೂವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ – ಸೀಮಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಗಂಭೀರ ಲೋಪ ಏಪ್ರಿಲ್ 4ರಂದೇ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಬಂದಿತ್ತು. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ‘ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಸಾವು’ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ‘ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು’ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ‘ಯುಡಿಆರ್’ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲೇ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗಂಭೀರ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ.– ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ</p>.<h2>ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲಿರುವ ಆರೋಪಗಳು</h2><p>* ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ </p><p>* ಮೃತ ಮಗುವಿನ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ </p><p>* ಮಗು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲೂ ಲೋಪ </p><p>* ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರವೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ </p><p>* ಮಗು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿರುವುದು </p><p>* ವಿಲ್ಲಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಲ್ಲ. ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯನಾಶವಾಗಿದೆ </p><p>* ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ದೂರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿರುವುದು</p>.<h2>ಪ್ರಕರಣ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲ ಯತ್ನ </h2><p>ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಮೂವರು ಪೊಲೀಸರು ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಆ ಕುರಿತೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>