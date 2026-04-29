ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಂಬ ಸಮೇತ ನಗರೇಶ್ವಸ್ವಾಮಿಯ 142ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ಮೂಲ ದೇವರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, 10.30ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ, ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ, ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, 7.30ಕ್ಕೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಬಿ.ಎ.ಎಸ್.ವಿ. (ನಗರ್ತ) ಸಮಿತಿ, ನಗರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣ, ನಗರ್ತಪೇಟೆ.

19ನೇ ಕಾಲೇಜು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ: ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎನ್.ಆರ್. ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ, ಅತಿಥಿಗಳು: ವತ್ಸಲಾ ಮೋಹನ್, ವೂಡೇ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ, ಮದನ್ ಕೆ.ಆರ್., ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರ ಕಾಲೇಜು, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30

ಎನ್.ಯು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಅತಿಥಿಗಳು: ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಎಂ.ಎ. ಸಲೀಂ, ಪಿ.ಸಿ. ಮೋಹನ್, ಉದಯ್ ಬಿ. ಗರುಡಾಚಾರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಎನ್.ಯು. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಸ್ಥಳ: ಎನ್.ಯು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ: ಅತಿಥಿಗಳು: ಜಿ.ಬಿ. ಹರೀಶ, ಜೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸರ್ ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ರಸ್ತೆ, ಸದಾಶಿವನಗರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2

ಬಿ.ಸಿ. ನಾಗೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಅವರ 'ಅನುಸಂಧಾನ' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ: ಪುಟ್ಟಣ್ಣ, ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತು: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವಿ. ನಂಗಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಪಿ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ವಸು ವತ್ಸಲೆ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3

'ಕಲಾವಿದ' ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಬಿ.ಟಿ. ಸುನಿಲ್, ರಚನೆ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ: ವಿ. ಮನೋಹರ್, ಬೆಳಕಿನ ವಿನ್ಯಾಸ: ಆಕಾಶ್ ಜೋಶಿ, ನವೀನ್ ಎಂ.ಜಿ., ಸ್ಥಳ: ಕೆ.ಇ.ಎ ಪ್ರಭಾತ್ ಸಭಾಂಗಣ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 7.15ಕ್ಕೆ

ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಗಾಯನ: ಜಿ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸ್ಥಳ: ಸಾಯಿ ಸದ್ಗುರು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಪಟ್ಟರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯ, ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 4.30ರಿಂದ

'ವೈಭವ' ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ: ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಬಿ.ಎಸ್. ರಾಗಿಣಿ ನಾರಾಯಣ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಎಂ.ಎಸ್. ಆಶಾದೇವಿ, ಸುಪ್ರೀತ್ ಫಾಲ್ಗುಣ, ಪಿ. ದಯಾನಂದ್ ಪೈ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಬಿಎಂಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಸಂಜೆ 5

ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ: ಅತಿಥಿಗಳು: ರಾಮಚಂದ್ರ, ಬಿ. ನೀಲಮ್ಮ, ಸುಬ್ರಮಣಿ, ಬಿ. ರುದ್ರೇಶ್, 'ಒಂದೇ ಸಂಸಾರ', 'ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು' ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಆಯೋಜನೆ: ಏಕಲವ್ಯ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಸ್ಥಳ: ಸಂಸ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ, ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಆವರಣ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 5.30ರಿಂದ

ವೀಣಾ ವಾದನ: ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಮೃದಂಗ: ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ತಾಳ: ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪುರೋಹಿತ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ದಿಗ್ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಎದುರು, ಬಸವನಗುಡಿ, ಸಂಜೆ 6.30

'ಒಳಚರಂಡಿ ಪುರಾಣ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ನಿರ್ದೇಶನ: ಅರ್ಚನಾ ಶ್ಯಾಮ್, ಆಯೋಜನೆ: ಅಂತರಂಗ ತಂಡ, ಸ್ಥಳ: ರಂಗಶಂಕರ, ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ, ಸಂ