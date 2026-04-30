ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಂಬ ಸಮೇತ ನಗರೇಶ್ವಸ್ವಾಮಿಯ 142ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ಮೂಲ ದೇವರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ, ನಗರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏಕವಾರ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಗಣಪತಿ, ನವಗ್ರಹ ಪರಿವಾರ ದೇವತಾಸಹಿತ ಮಹಾಹೋಮ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, 3ಕ್ಕೆ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಪ್ರಾಕಾರೋತ್ಸವ, 5ಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕರಥದಲ್ಲಿ ರಾಜಬೀದಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಬಿ.ಎ.ಎಸ್.ವಿ. (ನಗರ್ತ) ಸಮಿತಿ, ನಗರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣ, ನಗರ್ತಪೇಟೆ.

'ಯುದ್ಧ ಬೇಡ–ಶಾಂತಿ ಜಾಥಾ'ಗೆ ಚಾಲನೆ: ಹಂ.ಪ. ನಾಗರಾಜಯ್ಯ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಜಿ.ಬಿ. ಶಿವರಾಜು, ವೂಡೇ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ, ಎಂ.ಸಿ. ನರೇಂದ್ರ, ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಶಿಕ್ಷಣ ದತ್ತಿ, ಸ್ಥಳ: ಗಾಂಧಿಭವನ, ಕುಮಾರಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30

ಉಪನ್ಯಾಸ, ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಅತಿಥಿ: ನ. ರವಿಕುಮಾರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಸ್.ಎನ್. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30

ಆರೋಹಣ: ಅತಿಥಿಗಳು: ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ, ಎ.ಸಿ. ಶಣ್ಮುಗಂ, ಎ.ಸಿ.ಎಸ್. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಡಾ.ಎಸಿಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಎಸಿಎಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್,
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11

ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ: ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ದಿ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಸಾಗ, ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ: ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ರೇಖಾ ಬಿ.ಎಸ್., ವಿವೇಕ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ, ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು: ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್. ದೀಕ್ಷಿತ್, ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಅತಿಥಿ: ಕೆ. ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘ, ಸ್ಥಳ: ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆವರಣ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ರಿಂದ

ಕಾಜಾಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವ–2026: ಚಾಲನೆ: ಜೆ.ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಸುರಭಿ ರಘು, ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್. ಸ್ವಾಮಿ, ಎನ್.ಎಲ್. ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ಅಮರೇಂದ್ರ ಹೊಲ್ಲಂಬಳ್ಳಿ, ಜಿಪಿಜಿ ಚಂದ್ರು, 'ಕಾಜಾಣ ರಂಗಗೌರವ' ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು: ರಾಜಗುರು ಹೊಸಕೋಟೆ, ನಯನ ಸೂಡ, ಹನು ರಾಮಸಂಜೀವ, ಚಾಂದಿನಿ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಘುನಂದನ್, 'ನಾಗಸಂಪಿಗೆ', 'ಪಂಚಗವ್ಯ' ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಆಯೋಜನೆ: ಕಾಜಾಣ, ಸ್ಥಳ: ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ

ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ವಿಶ್ರುತ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಿರ್ದೇಶನ: ವಸಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ನಂಜನಗೂಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ, ಐದನೇ ಬಡಾವಣೆ, ಜಯನಗರ, ಸಂಜೆ 5.15

2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಪ್ರದಾನ: ಶಿವರಾಜ ಎಸ್. ತಂಗಡಗಿ, ಅತಿಥಿ: ಪಿ.ಸಿ.ಮೋಹನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಉದಯ್ ಬಿ. ಗರುಡಾಚಾರ್, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಜೆ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಬಿ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ, ಶುಭ ಧನಂಜಯ, ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಸ್ಥಳ: ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 6

ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ: ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಇಸ್ಕ