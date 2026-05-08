ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು- 08 ಮೇ 2026

ಕಾಲೇಜು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ: ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ಮಿಮಿಕ್ರಿ ದಯಾನಂದ್, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಬಿ.ಸಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10

ಮಕ್ಕಳ ರಂಗ ಹಬ್ಬ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಬಿ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಕೆ.ವಿ. ನಾಗರಾಜಮೂರ್ತಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಶುಭ ಧನಂಜಯ, ಜೋಕಿಂ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್, ರಂಗ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು: ಶೋಭಾ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಎನ್. ಮಂಗಳ ರಂಗಾಯಣ, ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಸ್ಥಳ: ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ರಿಂದ

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ, 'ಕರುನಾಡು ರತ್ನ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ರಾಜಣ್ಣ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ರಿಚರ್ಡ್ ಲೂಯಿಸ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಕಾ.ನಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಅಶೋಕ್ ಎನ್. ಛಲವಾದಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಸ್ರೂರು, ಶೈಲೇಶ್ ನಾಜರೆ ಅಶೋಕ್, ಕೆಂಚನೂರು ಶಂಕರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಸಂಗೀತನಾದ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ರಿಂದ

ಸಹಕಾರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸೌಧ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ, ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್, ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್, ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್, ಆಯೋಜನೆ: ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಥಳ: ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರ ಕಚೇರಿ, ನಂ.1, ಅಲಿ ಅಸ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 4

ಸಿ.ವಿ. ಶಿವಶಂಕರ್ಗೆ ನುಡಿನಮನ, ಜಿ.ಜಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ 'ಅಭಿಮಾನಿ' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಜಯಮಾಲಾ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಗಿರಿಜಾ ಲೋಕೇಶ್, ಮದನ್ ಪಟೇಲ್, ಸದಾಶಿವ ಶಣೈ, ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು: ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ನಾಗರಾಜ್, ಅರುಣ್ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ, ಈಶ್ವರ್ ಎಸ್. ಬಡಿಗೇರ್, 'ಸಿ.ವಿ. ಶಿವಶಂಕರ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು: ಕವಿರಾಜ್, ಸಂದೀಪ್ ಸುಂಕದ, ಆಯೋಜನೆ: ಸಿ.ವಿ. ಶಿವಶಂಕರ್ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಸ್ಥಳ: ಗಾಂಧಿ ಭವನ, ಕುಮಾರಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 6

ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಸಂವಾದ (ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ): ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಚಾರ್ಯ, ಆಯೋಜನೆ: ಪ್ರವಚನ ಬಳಗ, ಸ್ಥಳ: ಭೀಮನಕಟ್ಟೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ, ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ, ಸಂಜೆ 6.15

ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ: ಗಾಯನ: ಪ್ರಣೀತಾ ಟಿ. ಮಣೂರ್, ಪಿಟೀಲು: ಎಸ್. ಶಶಿಧರ್, ಮೃದಂಗ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅನಂತರಾಮಯ್ಯ, ಆಯೋಜನೆ: ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹಿಂದೂಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಪರಿಷತ್, ಸ್ಥಳ: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ, ಆರನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸುಧೀಂದ್ರನಗರ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಸಂಜೆ 6.30

'ವಾದ್ಯ ವೈಭವ' ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ: ಕೊಳಲು ವಾದನ: ವಂಶಿಧರ್, ಪಿಟೀಲು: ಚಾರುಲತಾ ರಾಮಾನುಜಂ, ಮೃದಂಗ: ಆರ್. ಅದಮ್ಯ, ಘಟ್ಟ: ಶಮಿತ್ ಗೌಡ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ: ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಪಿಟೀಲು: ಯಶಸ್ವಿ, ಮೃದಂಗ: ಆನೂರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಶರ್ಮ, ಖಂಜೀರಾ: ಭಾರ್ಗವ ಹಾಲಂಬಿ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಯನ ಸಮಾಜ, ಕೆ.ಆರ್. ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 5.15ರಿಂದ

ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇರಿ