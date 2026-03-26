ಏ.1ರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೋಲ್‌ ದರ ಏರಿಕೆ: ಕಾರುಗಳಿಗೆ ₹ 5ರಿಂದ ₹10 ಹೆಚ್ಚಳ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ 62 ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಏ.1ರಿಂದ ಟೋಲ್ ದರ ಶೇ 3ರಿಂದ 5ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. 

ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ (ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ) ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರುಗಳಿಗೆ ₹5ರಿಂದ ₹10 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ₹15ರಿಂದ ₹40 ಅಧಿಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ₹ 2.5 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ₹5 ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರು–ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಣಿಮಿಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಶೇಷಗಿರಿಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು–ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾದಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು–ತಿರುಪತಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಂಗಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೌನ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ (ಎಸ್ಟಿಆರ್ಆರ್) ಹುಲಿಕುಂಟೆ, ನಲ್ಲೂರು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು–ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಎರಡು ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ₹345 ಇದ್ದಿದ್ದು, ₹355 ಆಗಲಿದೆ. ಮಿನಿ ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲಘು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು ₹555 ಬದಲು ₹565 ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾದಹಳ್ಳಿ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, ಗದ್ದೂರು ಮುಂತಾದ ಟೋಲ್ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹಳೇ ದರವೇ ಇರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಉಳಿದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ₹ 15ರಿಂದ ₹45ರವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಶುಲ್ಕ ನಿಯಮ–2008ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 2008ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಪರೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ (ಬಿಒಟಿ) ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಿಗೆ 1997ರ ಶುಲ್ಕ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎನ್ಎಚ್ಎಐ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಬಿ. ಜಯಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 10 ಬಿಒಟಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಗಲು ದರೋಡೆ: 

'ಟೋಲ್ ದರ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಬದಲು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರ ವಾಹನಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ವಾಹನಗಳು ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ರಸ್ತೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಟೋಲ್ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಹಗಲುದರೋಡೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ನಟರಾಜ ಶರ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಡೀಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸೆಸ್ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ