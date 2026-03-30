ಜೆ.ಪಿ. ನಗರದ ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜೆ.ಪಿ. ನಗರದ ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಕಲಾಭವನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ವೈದ್ಯೆ ದೀಪ ದೇವರಾಜ್ , ನೃತ್ಯಪಟು ಮಂದಸ್ಮಿತಾ ಭಟ್, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಗುರುರಾಜ್, ಯೋಗ ಪಟು ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ, ಸಂಗೀತ-ಗಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ನಾಗರತ್ನ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಜಯನಗರ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಕೆ. ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿ, ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಂದಸ್ಮಿತಾ ಭಟ್ ನೃತ್ಯ ತಂಡ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾಗರತ್ನ ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾಜು, ವಾರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಆನಂದ್ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟಕರಾದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರಾಧಾ ಕೇಶವ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.