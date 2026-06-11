ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
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ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಕೃಷಿ ಮೇಳ 2026r ಭಾಗವಾಗಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧಕ ರೈತರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 13:25 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 13:25 IST
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