ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city

ಉಬರ್‌ ಪರವಾನಗಿ 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 14:48 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 14:48 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Uber
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT