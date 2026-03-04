ಉಬರ್‌ ಪರವಾನಗಿ 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ

<p>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಉಬರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಾರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಕೆಎಸ್ಟಿಎ) ನವೀಕರಿಸಿದೆ. ಪರವಾನಗಿಯು ತ್ರಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಸಾರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು–2016ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2021ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಉಬರ್ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಬರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಒಂದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪರವಾನಗಿಯು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಚಲನಶೀಲ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2013ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಉಬರ್ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ವಿಸ್ತೃತ ವಾಹನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವತ್ತ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉಬರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೊ-ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು’ ಎಂದು ರೈಡ್-ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪರವಾನಗಿ: ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಓಲಾದ ಪರವಾನಗಿ 2021ರ ಜೂನ್ ಹಾಗೂ ಉಬರ್ನ ಪರವಾನಗಿ 2021ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಬಲವಂತದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದವು.</p>