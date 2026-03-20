ಸಂಭ್ರಮದ ಯುಗಾದಿ, ಹೊಸತೊಡಕು ಸಂಭ್ರಮ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ನಗರದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಗುರುವಾರ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊಸತೊಡಕಿನ ಸಂಭ್ರಮವಿತ್ತು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಆಕರ್ಷಕ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರಂಗು ತುಂಬಿದರು. ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮಾವಿನ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ, ಬೇವಿನ ಚಿಗುರನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಮನೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಬೇವಿನ ಹೂವು, ಬೆಲ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ಮನೆಯವರಿಗೆ ಬಂಧುಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹಂಚಿ, ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು. ಮನೆದೇವರ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಹೋಳಿಗೆ, ಪಾಯಸ ಸಹಿತ ಹಬ್ಬದೂಟ ಸವಿದರು. </p>.<p>ಸಂಜೆ ವಿವಿಧ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. ಜನರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ 'ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ'ವೂ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರ, ಬಂಧು ಬಳಗದವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಬೇವು–ಬೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಯುಗಾದಿಯ ಮರುದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊಸತೊಡಕು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಾಂಸದಡುಗೆ ಮಾಡಿ, ಎಡೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.</p>