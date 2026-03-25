ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ: ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಜನಾರ್ಪಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಹಲಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠವು 125 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅನನ್ಯವಾದವು' ಎಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಹಾಗೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ ಗೌತಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.

ಹಲಸೂರಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಅವರು 125ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಜನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಕೇವಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿ ಹಲಸೂರು ಮಠ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾರಿಷಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಭೇಟಿಯ ನೆನಪಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಕೂರಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಭಾ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಸೇವೆಗಳು ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹಲಸೂರಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ ಬೋಧಸ್ವರೂಪಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೇ ಆದ ಗೌತಮಾನಂದ ಅವರು 97ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನುಡಿದರು.

ಸ್ವಾಮಿ ತತ್ತ್ವರೂಪಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಸ್ಥಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಕಾಳಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತ್ಯಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ ಯಾದವೇಂದ್ರನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಗತತ್ತ್ವಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾನಂದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.