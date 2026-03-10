ಸಮಾನ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕು: ಉಮಾ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು: ‘</strong>ಮಹಿಳೆಯರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಹೋಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಮಾ ಮಹದೇವನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ವೇತನ ತಾರತಮ್ಯ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪುರುಷರಿಗೆ ₹100 ನೀಡಿದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ₹88 ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮಹಿಳೆ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ 30 ಮಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವರು ಸಾಲ ಪಡೆದು ಕಿರು ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವಕಾಶ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಎಲಿಜಬೆಥ್ ಚೆರಿಯನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿಗೂ ಹೊರೆಯಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರೆತರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಗೆ ಅಡೆತಡೆ ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಿ.ಎನ್. ನಂದಿನಿ ಕುಮಾರಿ ದತ್ತಿ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಕಿಯರಾದ ವಸಂತ ಷಣ್ಮುಗಂ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಗಣಪತಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪದ್ಮಿನಿ ಗೌಡ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಮಾರ್ಗರೇಟ್, ಜಯಮ್ಮ ಚನ್ನಗೌಡರ, ವಾಣಿ ಪುಷ್ಪಾ, ಪನ್ನಗಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ, ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಭರತ್ ಲಾಲ್ ಮೀನಾ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜೆ. ಪಾಟೀಲ್, ಎಡಬ್ಲ್ಯುಎಕೆಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಿ.ಭುವನೇಶ್ವರಿ, ಸಂಜೀವಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಗರದ ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ.ಎಚ್.ಯೋಗೇಶ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>‘ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೂವು ಮಾರಾಟ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು</strong>’ </p><p>ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ 1.42 ಲಕ್ಷ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡ 30ರಷ್ಟು ಹೂವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೂವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ಪರಿಣಾಮ ಹೂವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೂವು ಮಾರಾಟ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿ.ಎನ್.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆಪೆಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>