'ಬೆಂಗಳೂರು:' 'ಗಲಭೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ನ ಸೆರೆವಾಸವು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನೇ ಸೆರೆಮನೆಯಾಗಿಸುವ ಯತ್ನದ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಸಂಕೇತ' ಎಂದು ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.

2020ರ ಈಶಾನ್ಯ ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಸಂಪಾದಕತ್ವದ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಗ್ರಹ, 'ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್' ಕುರಿತಾದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ನಗರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಸಂಘಟನೆಯು ಸಂವಾದವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು.

'ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ, 'ದೇಶದ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕ'ರು ಚುನಾವಣಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. 'ನನಗೆ ಮತ ನೀಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುತ್ತೇನೆ' ಎನ್ನುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ನಂತವರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವನನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಹುದುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಹೊರಬಂದಾಗ ಅವನ ಮಾತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೂಕವಾಗಿರಲಿದೆ' ಎಂದರು.

ಇತಿಹಾಸಕಾರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹಾ, 'ಈ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿದ್ನ 12 ಲೇಖನಗಳಿವೆ. ಅಷ್ಟೂ ಲೇಖನಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಭಿನ್ನ ಖಾಲಿದ್ನನ್ನು ನಮ್ಮೆದರು ತೆರೆದಿಡುತ್ತವೆ. ಆತ ಹೊರಗಿದ್ದಾಗ ಬರೆದ ಲೇಖನಗಳಿಗಿಂತ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬರೆದ ಲೇಖನಗಳು ಅವನು ಎಷ್ಟು ಮಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.

ಇತಿಹಾಸಕಾರರಾದ ಜಾನಕಿ ನಾಯರ್, 'ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಿಹಾದ್, ಆಹಾರ ಜಿಹಾದ್, ಬಟ್ಟೆಯ ಜಿಹಾದ್ ಎಂಬ ಪೊಳ್ಳು ಸಂಕಥನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾಲಿದ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ 'ಪುಸ್ತಕ ಜಿಹಾದ್' ಎಂದೂ ಕರೆದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 64 ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರ ಬರಹಗಳಿವೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260430-4-1909152688