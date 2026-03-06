<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸಿದ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದ 25ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p> 53ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುವ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹತ್ತರವಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಣ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮತೆ (29) ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂದೀಪ್ ಬಾಡದ (82), ಶ್ರೇಯಾನ್ಸ್ ಗೋಮ್ಸ್ (169), ಚಿನ್ಮಯಿ ಪಿ.(310), ಹಾಸನದ ಮನೋಜ್ ಜಿ.ಎಸ್. (389), ಕೋಲಾರದ ಎ. ಮಧು (436) ಹಾಗೂ ವರುಣ್ ಗೌಡ ಪಿ. (462), ಯಾದಗಿರಿಯ ನಿವೇದಿತಾ ಸಿ. ಭಾವಿಮನಿ (469), ವಿಶಾಕ ಕದಂ (504), ಸೂರಜ್ ಕೆ.ಎಲ್. (525), ಧನಂಜಯ ಆರ್. (554), ಉಲ್ಲಾಸ್ ಎಂ.ಎಸ್. (556), ಮಂಡ್ಯದ ಮುತ್ತೇಶ್ ಗೌಡ ಎ.ಎಸ್. (622), ಕೋಲಾರದ ಸಾಗರ್ ಎ. (641), ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಎಸ್. ಕಂಬಳಿ (660), ಚಂದನ್ ವೈ (661), ಯಾದಗಿರಿಯ ಬಸವರಾಜ ಎಂ. ಜವಳಿ (664), ಪ್ರವೀಣ ಎಚ್.ಟಿ. (720), ಹಾಸನದ ಯತೀಶ್ ಎಂ.ಎ. (732), ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬಸವರಾಜ ಎಂ. ಪಾಟೀಲ (739), ಅನಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟಿಮನಿ (786), ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ (880) ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷಾ ದ್ವಿವೇದಿ 56ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಜಯಂತ್ ಗರ್ಗ್ 64ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಕಾನಿಷ್ಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ 72ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ರಾಹುಲ್ ಶೇಖರ್ 75ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು 17 ಮಂದಿ ವಿವಿಧ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಹುಲ್ ಕುಮಾರ್(141), ತನ್ಮಯ್ (229), ಶಾಶ್ವತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ (246), ಕರಣ್ ಸೇಠ್ (333), ಸುನಿತಾ (364), ಶುಭಂ (396), ರಾಹುಲ್ ನಾಗಪಾಲ್(421), ಪ್ರವೀಣ್ ರತ್ನೂ(499), ಆದಿತ್ಯ ಸಿಂಗ್ (508), ಸೂಯಾಶ್ ರಾಜ್ ಶಿವಂ (572), ಶಿವಂ ನಾರಾಯಣ್ ಝಾ (597), ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ (615), ಸಂಜಯ್ ರಾಜ್ ಮೀನಾ (870) ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>