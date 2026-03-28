ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದ ವಚನ ಚಳವಳಿ: ವಿಮರ್ಶಕಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಆಶಾದೇವಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: '12ನೇ ಶತಮಾನದ ವಚನ ಚಳವಳಿಯು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತ್ತು' ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಆಶಾದೇವಿ ಹೇಳಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'12ನೇ ಶತಮಾನದ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಎಂದರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ತಾಳ್ಮೆ, ವಿವೇಕ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಹೆಣ್ಣಿನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಲೋಕ ಇನ್ನೂ ಕಲಿತಿಲ್ಲ. ಮೌನವು ಸಹ ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಭಾಷೆ, ಅದನ್ನು ಈ ಲೋಕ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಗಂಡಾಳ್ವಿಕೆ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಮೌಲ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ಕುಟುಂಬದ ವಿಘಟನೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗಂಡಾಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ವೈಭವಿಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಪರವಾಗಿ ನೂರಾರು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ' ಎಂದರು.

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಬೇಡ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಎಚ್.ಎಸ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಟಿ. ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಾಹಿತಿ ಹಂ.ಪ. ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.