ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ವಾರಿಜಾಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

<p><strong>ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ</strong>: ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಿತಿ, ಸ್ಥಳ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ </p>.<p>ಭಕ್ತಿ ಭಾವಾನಂದಂ ಅಖಂಡ ಭಜನೆ: ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಆಶ್ರಮ, ಕಾಡುಗೋಡಿ, ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 </p>.<p><strong>ಯುವ ಸಮಾವೇಶ</strong>: ಉಪನ್ಯಾಸ: ಸ್ವಾಮಿ ಜಪಸಿದ್ಧಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಸ್ವಾಮಿ ಬೋಧಸ್ವರೂಪಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆ, ಹಲಸೂರು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 </p>.<p><strong>ಭರತನಾಟ್ಯ:</strong> ನೇಯಾ ಭಾಸ್ಕರ್, ಅತಿಥಿ: ಕಾಮಾಕ್ಷಿ, ವೈ.ಕೆ.ಸಂಧ್ಯಾ ಶರ್ಮ, ಆಯೋಜನೆ: ನಟರಾಜರಂಗಂ, ಸ್ಥಳ: ಧ್ವನಿ, ಸಿಎಂಆರ್ಐಟಿ ಕಾಲೇಜು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬ್ರೂಕ್ಫೀಲ್ಡ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p>.<p><strong>ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಸಂವರ್ಧಿನಿ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಮನು ಬಳಿಗಾರ್, ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಭ್ರಮರ ಬಹದ್ದೂರ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಆರ್.ಸುನಂದಮ್ಮ, ಅತಿಥಿ: ಕೆ.ಜಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು: ನಾಗಮಣಿ ಮನೋಹರ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮದನ್ಗೋಪಾಲ್, ಆಯೋಜನೆ: ಸಮರ್ಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಸ್ಥಳ: ಕುವೆಂಪು ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 </p>.<p>ಜಾನ<strong>ಪದ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ: ಉದ್ಘಾಟನೆ:</strong> ವೈ.ಕೆ. ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ, ‘ಸಂಗೀತ ಸಿರಿ–2025’ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ: ಎಚ್.ಎನ್.ಆರತಿ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಹಿ.ಚಿ. ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ, ಬಿ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ವೇಮಗಲ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಡಾ.ವೇಮಗಲ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಸ್ಥಳ: ಗಾಂಧಿ–ನೆಹರು ರಂಗಮಂದಿರ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p>.<p><strong>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿತರಣೆ:</strong> ಅತಿಥಿ: ವಾಸುದೇವ ಕೆ. ಆತ್ರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಡಾ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇಶಮಾನೆ, ಆಯೋಜನೆ: ಸಾರ್ಥಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಪೈ ವೈಸರಾಯ್ ಹೋಟೆಲ್, ಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 </p>.<p><strong>ವಾರಿಜಾಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ:</strong> ಆಯೋಜನೆ: ಪರಮ್ ಕಲ್ಚರ್, ಸ್ಥಳ: ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಆವರಣ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 </p>.<p>ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಕಪ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ: ಥಾವರಚಂದ್ ಗೆಹಲೋತ್, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30</p>.<p><strong>ಮಹಾನಗರದಲ್ಲೊಂದು ಮಾತಿನ ಮಂಟಪ–2ರ ಸರಣಿಯಡಿ ಎರಡು ತಾಳಮದ್ದಳೆ:</strong> ಹಲವು ಕವಿಗಳಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ‘ಕರ್ಣಭೇದನ, ಹಲಸಿನ ಹಳ್ಳಿ ನರಸಿಂಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ‘ಭೀಷ್ಮ ವಿಜಯ’ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಹಿಮ್ಮೇಳ: ಪ್ರಸನ್ನ ಭಟ್ ಬಾಳ್ಕಲ್, ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಅಜೇರು, ಅಕ್ಷಯ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಿದ್ಕಲ್ ಕಟ್ಟೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ರಾವ್ ವಿಟ್ಲ , ಮನೋಜ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಶಿಖಿನ್ ಶರವೂರು, ಮುಮ್ಮೇಳ: ಸಂಕದಗುಂಡಿ ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ಪವನ್ ಕಿರಣಕೆರೆ, ಹರೀಶ್ ಬೊಳಂತಿಮೊಗರು, ಸುಣ್ಣಂಬಳ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್, ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಮೋ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಚಾರ್, ವಾಸುದೇವ ರಂಗಾಭಟ್, ಅವಿನಾಶ್ ಉಬರಡ್ಕ, ಸ್ಥಳ: ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 </p>.<p>‘<strong>ಡಯಲ್ ಎಂ ಫಾರ್ ಮರ್ಡರ್’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ,</strong> ನಿರ್ದೇಶನ: ಸುಜಯ್ ಘೋರ್ಪಾಡ್ಕರ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ರಂಗಶಂಕರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30</p>.<p><strong>‘ಕಲಾನ್ವೇಷಕರ ಸ್ಮರಣೆ: ಅ</strong>.ಲ. ನರಸಿಂಹನ್ ಮತ್ತು ಎನ್. ಮರಿಶಾಮಾಚಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ, ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಪ.ಸ. ಕುಮಾರ್, ಸಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಂ.ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಆರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಸ್ಥಳ: ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಕಸ್ತೂರಬಾ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 4</p>.<p><strong>‘ತರಳಬಾಳು ಯಕ್ಷಾಭಿಯಾನ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:</strong> ‘ನಳ–ದಮಯಂತಿ’ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಹಿಮ್ಮೇಳ: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ, ಶಶಾಂಕ ಆಚಾರ್ಯ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮುಂಡಾಡಿ, ಮುಮ್ಮೇಳ: ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಳಬೇರು, ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ, ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐರ್ಬೈಲ್, ಶಿಥಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐರ್ಬೈಲ್, ಪ್ರಶಾಂತ ಹೆಗಡೆ ಮೂರೂರು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ, ಮನೋಜ್ ಭಟ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಜಯ್ ಕೋಳಿಗಾರ, ಆನಂದ ಇಡಗುಂಜಿ, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ತರಳಬಾಳು ಕೇಂದ್ರ, ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, ಸಂಜೆ 4</p>.<p><strong>‘ಕ್ರೇಜಿ ಕುಟುಂಬ’</strong> ಮತ್ತು ‘ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್’ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ: ರಚನೆ: ಸತೀಶ್ ಹುಳಿಯಾರ್, ಭೀಷ್ಮ ರಾಮಯ್ಯ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಸತೀಶ್ ಐತಾಳ್, ಬಾಷ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ತಂಡ: ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಸ್ಥಳ: ಸಿ.ಅಶ್ವಥ್ ಕಲಾಭವನ, ಎನ್.ಆರ್.ಕಾಲೊನಿ, ಸಂಜೆ 4 ಮತ್ತು 7 </p>.<p><strong>‘ಜೀವನ್ಮುಖಿ’ ಪತ್ರಿಕೆಯ 19ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ,</strong> ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ, ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ: ಹಂಪ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಟಿ. ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಪಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು: ಆರತಿ ಕೃಷ್ಣ, ಕೆ.ಎ. ದಯಾನಂದ, ಎನ್. ಯತೀಶ್, ನಂ. ನಂಜಪ್ಪ ರಾಜಣ್ಣ, ಆಯೋಜನೆ: ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುವೆಂಪು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ, ಸ್ಥಳ: ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 4.30</p>.<p><strong>ವಾರ್ಷಿಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ನಾದ ಸೌರಭ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ:</strong> ಅತಿಥಿಗಳು: ಕೆ.ವಾಗೀಶ್, ಸತೀಶ್ ಹಂಪಿಹೊಳಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು: ಎನ್.ಎಸ್. ಗುಂಡಾಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಎನ್.ಎಸ್. ಪ್ರಸಾದ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯನ: ವಾಗೀಶ ಭಟ್, ತಬಲಾ: ಮಧುಸೂದನ್ ಮುತಾಲಿಕ್, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಹಂತ, ಗಾಯನ: ಸ್ಮೃತಿ ಎಸ್. ಭಟ್, ತಬಲಾ: ಎಂ. ಪ್ರಣವ್ ಪೈ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ: ಪ್ರಣವ್ ಪಡಿಯಾರ್, ಮ್ಯಾಂಡೋಲಿನ್: ಎನ್.ಎಸ್. ಪ್ರಸಾದ್, ತಬಲಾ: ಸತೀಶ್ ಹಂಪಿಹೊಳಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಸರಸ್ವತೀ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸ್ಥಳ: ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚಿಂತನ ಮಂಟಪ, ಜಯನಗರ 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಸಂಜೆ 4.30 </p>.<p><strong>‘ಯುಗಪ್ರವರ್ತಕ ಡಾ.ಹೆಡಗೇವಾರ್’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ</strong>: ತಂಡ: ನಾದಬ್ರಹ್ಮ, ಸ್ಥಳ: ನ್ಯೂ ಹೊರೈಜನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕಾವೇರಪ್ಪ ಲೇಔಟ್, ಕಾಡುಬೀಸನಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೆ 5</p>.<p><strong>‘ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹರಿ ಕುಣಿದ’</strong> ವಿಶೇಷ ದಾಸವಾಣಿ: ಗಾಯನ: ಕನಕಗಿರಿ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಕೊರ್ತಿ, ರಮ್ಯಾ ಸುಧೀರ್, ಅನುಕೃಪ ರೌಡೂರ್ ಪುರೋಹಿತ್, ಕೆ.ಪಿ. ಶಿಶಿರ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್: ಅಮಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ತಬಲಾ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾಖಂಡಕಿ, ಆಯೋಜನೆ: ದಾಸವಾಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸ್ಥಳ: ಪುಣ್ಯಾಧಾಮ, ರಾಜಾಜಿನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಸಂಜೆ 5</p>.<p><strong>‘ಮಾಸದ ಮಾಧುರ್ಯ’ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ:</strong> ಅತಿಥಿ: ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಜಿ.ಎಸ್.ಹೆಗಡೆ, ಗಾಯನ: ಸಂಗೀತಾ ಎಲ್. ನಾಯ್ಕ್, ತಬಲಾ: ಕೌಶಿಕ ಭಟ್ಟ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ: ವಿಘ್ನೇಶ ಭಾಗವತ, ಆಯೋಜನೆ: ಭಾವುರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಜಗನ್ನಾಥ ಭವನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಸಂಜೆ 5 </p>.<p><strong>ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗೆಗಿನ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು</strong> ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ‘ಕಾಡಿನ ಕವಿ’ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ: ವನಮಾಲಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಉಮಾ ಮಹಾದೇವನ್, ಸುಂದರ್ ಸರುಕ್ಕೈ, ನಿರ್ವಹಣೆ: ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರ (ಬಿಐಸಿ), ದೊಮ್ಮಲೂರು, ಸಂಜೆ 6 </p>.<p><strong>‘ಸುಯೋಧನ</strong>’ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ರಚನೆ: ಎಸ್.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಶಿವು ಹೊನ್ನಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ತಂಡ: ಬಿಂಕ ಬಿನ್ನಾಣರು, ಸ್ಥಳ: ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳ, ಸಂಜೆ 7 </p>.<p>***</p>.<p>ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ‘ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು’ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇ– ಮೇಲ್ಗೆ (ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ) ಕಳುಹಿಸಿ</p>.<p>nagaradalli_indu@prajavani.co.in</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a 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