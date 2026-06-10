ವಿಜಯನಗರ: ‘ಪಾಲಿಕೆ ಬಜಾರ್’ ನನೆಗುದಿಗೆ

ನೆಲಮಾಳಿಗೆ ಬಜಾರ್ಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡುವ ಪಾರದರ್ಶಕದ ಶೀಟ್ ಒಡೆದಿದೆ
ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿವ ತಾಣವಾದ ಆವರಣ
ಇ– ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಬಜಾರ್ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವರಷ್ಟೇ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯಮದಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
–ಡಾ.ಕೆ.ವಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ, ಆಯುಕ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಡೆಯಿತು. ಹಳೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಮೇಲಿನ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಮಗ್ರಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಿ
–ಕೆಂಪರಾಜು ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಬಂದು ಕೂತಿರುವೆ ಒಬ್ಬ ಗಿರಾಕಿಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೊಪ್ಪು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾರೂ ಬಾರದ್ದರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ
–ನಾಗರಾಜ
37 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಣ್ಣು– ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಖಾಲಿ ಕೂರುವ ಬದಲು ಬೇರೆ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ.