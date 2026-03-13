ಇತಿಹಾಸಕಾರ ವಿಕ್ರಮ್‌ ಸಂಪತ್‌ ಅವರ ಕೃತಿ ಮಾ.15ರಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಡಾ. ವಿಕ್ರಮ್ ಸಂಪತ್ ಅವರ ʼನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೌಹರ್ ಜಾನ್ʼ ಪುಸ್ತಕವು ಭಾನುವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜಯನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಯುವಪಥದ ವಿವೇಕ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರೇ ಬರೆದಿರುವ ʼMy Name is Gauhar Jaan: The Life and Times of a Musicianʼ - ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಕೃತಿಯ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, NAAV AI ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ʼಈ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯು ದೇಶದ ಪ್ರಕಾಶನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವಾಗಲಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರಾದ ಶ್ರೀಗೌರಿ ಜೋಶಿ ಅವರು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ, ಪರಿಷ್ಕರಿಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆʼ ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ʼಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನʼ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ʼಎಐ ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವೂ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವಿಫುಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆʼ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ʼಅನುವಾದದಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೆರುಗುಗೊಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಾದರಿಯು ಅನುವಾದಕರ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆʼ ಎಂದು ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೃತಿಯ ಮೂಲ ಆವೃತ್ತಿಯು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೀಡುವ ʼಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರʼವನ್ನು 2012ರಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ʼಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಓದಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ಕೃತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಗೌಹರ್ ಜಾನ್ ಅವರ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಲೇಖಕರು, ಆಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಗೌಹರ್ ಅವರು ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ದಾಟಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆʼ ಎಂದು ಪಂಡಿತ್ ಜಸ್ರಾಜ್ ಅವರು ಪ್ರಶಂಸಿದ್ದಾರೆ.

ʼಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ದಂತಕತೆಯಾಗಿದ್ದ ಗೌಹರ್ ಅವರು, ಗ್ರಾಮೊಫೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆವಿಷ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದವರು. ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ದಿಗ್ಗಜರೇ ಮುಗು ಮುರಿದಿದ್ದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೌಹರ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಲೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರುʼ ಎಂದು ಉಸ್ತಾದ್ ಅಮ್ಜದ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.