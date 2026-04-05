‘ಬದುಕು ಜಟಕಾ ಬಂಡಿ, ನಾನದರ ಸಾಹೇಬ’.. ಪುಸ್ತಕ ಜನಾರ್ಪಣೆ

'ಬೆಂಗಳೂರು': 'ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಚಿವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಸದಾ ದೂರವೇ ಇರುವ ನನಗೆ, ಅವರ ಬಗೆಗೆ ಇದ್ದ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆ ವಿಠ್ಠಲ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ದೂರವಾಯಿತು' ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದರು.

ಬಹುರೂಪಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಐ.ಎಂ.ವಿಠ್ಠಲಮೂರ್ತಿ ಅವರ 'ಬದುಕು ಜಟಕಾ ಬಂಡಿ, ನಾನದರ ಸಾಹೇಬ..' ಎಂಬ ಕೃತಿ ಜನಾರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಗುಂಡೂರಾವ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ, ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಬುಕ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ವಿಠ್ಠಲಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ರೂಲ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಆಶಯಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದವರು. ಇಂದು ಶಾಲೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ವಿಠ್ಠಲ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಬರದಿದ್ದಾಗ, ಊರಿನವರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ 800 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದವರು ಎಂದರು.

ದಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ (ಮೈಸೂರು) ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎನ್. ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿಠ್ಠಲ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ 'ಆಡಳಿತದ ನೆನಪುಗಳು' ಅಂಕಣಗಳ ಬರಹಗಳ ಸಂಕಲನ ಈ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. 'ಠೇವಣಿ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ತಡಕಾಡಿದ ಗುಂಡೂರಾವ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಮೊದಲ ಅಂಕಣ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಮೆಚ್ಚಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕರೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

'ವಿಠ್ಠಲಮೂರ್ತಿ ಮಾನವೀಯ ತುಡಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ 27 ಬಾರಿ ವರ್ಗ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅವರ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಬನಿ ಇದೆ, ರಾಜಕೀಯದ ಒಳನೋಟ ಇದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಲ್ಲಟಗಳ ಮೇಲೊಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದೆ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ತುಡಿತವಿದೆ. ಈ ಬರಹಗಳು 12 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದರೂ, ಈಗಲೂ ತಾಜಾತನದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಅವರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬರಹಗಳು ಬರಲಿ'ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.

ಬಾಲ್ಯದ ಅನುಭವಗಳು, ಶಾಲಾ ದಿನಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಲೇಖಕ ಐ.ಎಂ.ವಿಠ್ಠಲಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಬಹುರೂಪಿ ಪ್ರಕಾಶನದ ಜಿ.ಎನ್.ಮೋಹನ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

–––

ಅನ್ಯಾಯವಾದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಐ.ಎಂ.ವಿಠ್ಠಲಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯಾಯದ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು.

–ಟಿ.ಎನ್.ಸೀತಾರಾಂ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆವುಳ್ಳ ವಿಠ್ಠಲಮೂರ್ತಿ..

'ವಿಠ್ಠಲಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿಂಘ್ ಹೇಳಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು 'ಉತ್ತಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಜೆ.ಎಚ್.ಪಟೇಲ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ನರಗ