ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ಲೋಲಾಕ್ಷಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ‘ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯ ಮೂಲಕ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ನಾಡೋಜ ಡಾ. ಬರಗೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಿ ಎಚ್.ಎಲ್. ಪುಷ್ಪ ಹಾಗೂ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಧಕಿ ಎಸ್. ರತ್ನಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ‘ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರಗೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ, ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ತಲಾ ₹10 ಸಾವಿರ ನಗದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>‘ಸಾವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಯಾರು ಸಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೈಮರೆತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ವಿಷಾನಿಲ ವಾತಾವರಣ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ, ಅದು ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಬಹಳ ಸಮಯಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿಷಾನಿಲ ನಮ್ಮ ಮಿದುಳಿನ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು. </p>.<p>‘ಶಾನುಭೋಗರ ಮಗಳಾದ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಹುಡುಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ, ಅವರಲ್ಲಿನ ಸಮಾಜ ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕಾಣಬಹುದು. 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರಗೂರು ದಂಪತಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು. </p>.<p>ಎಚ್.ಎಲ್.ಪುಷ್ಪ, ‘ನೊಂದವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು. </p>.<p>ಎಸ್. ರತ್ನಮ್ಮ, ‘ಬಂಡೀಪುರದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಾನು, ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕಾಡಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾದ ನನಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಹಲವರು ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು’ ಎಂದರು. </p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಬಿ. ರಮೇಶ್ ಅವರು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>