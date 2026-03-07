ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶ್ರಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ: ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ‘ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶ್ರಮಿಕರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲು ‘ಕರ್ನಾಟಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶ್ರಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಸೂದೆ–2024’ ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶ್ರಮಿಕರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಯುವವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶ್ರಮಿಕ ಸಂಘ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತೆ ಮೀನಾ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಹಸಿರು ದಳದ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ನಳಿನಿ ಶೇಖರ್, ವಿಮೆನ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರುತ್ ಮನೋರಮ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶ್ರಮಿಕ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಇಂದುಮತಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. </p>.<p>ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಶಾಲಿನಿ ಅವರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶ್ರಮಿಕರು ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶ್ರಮಿಕರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಿದ್ದು, ಕಾಗದ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯುವವರ ಜತೆಗೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಿಸುವವರು, ಕೂದಲು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವವರು, ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಸೇರುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>‘ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶ್ರಮಿಕರ ಸಂಘಗಳು, ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶ್ರಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಸೂದೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶ್ರಮಿಕರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಗುರುತು ನೀಡಲು, ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಹಕ್ಕು ಆಧಾರಿತ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನೆರವಾಗಬೇಕು. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಶ್ರಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶ್ರಮಿಕರನ್ನು ಇಲಾಖೆಯಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು, ವೃತ್ತಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೀನಾ ಪಾಟೀಲ, ‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 12 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶ್ರಮಿಕರು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಡೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹ 1 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದವರಿಗೂ ಇಷ್ಟೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ’ ಎಂದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>