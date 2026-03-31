ಬೆಂಗಳೂರು: ಏ.4ರಿಂದ ‘ವೀಕೆಂಡ್’ ನಾಟಕೋತ್ಸವ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ನಗರದ ವಿವಿಧ ರಂಗ ತಂಡಗಳು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಡಿ ಏ.4ರಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರದ ಕೆ.ಇ.ಎ. ಪ್ರಭಾತ್ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 'ವೀಕೆಂಡ್' ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿವೆ. </p>.<p>ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರನ್ನು ರಂಗಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಸೆಳೆಯುವುದು ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಾಟಕಗಳು ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿದ್ದು, ಈ ಉತ್ಸವ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. </p>.<p>ಏ.4ರಂದು ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ ತಂಡದಿಂದ 'ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದಿಂದ ಸೂರ್ಯೋದಯದವರೆಗೆ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿದೆ. ಸುರೇಂದ್ರ ವರ್ಮ ಅವರು ಮೂಲ ನಾಟಕಕಾರರಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ ಸಿ. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. 5ರಂದು 'ಅಣ್ಣನ ನೆನಪು' ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರವರ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಕರಣಂ ಪವನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರಂಗರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹನು ರಾಮಸಂಜೀವ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>11ರಂದು ಧ್ವನಿ ತಂಡದಿಂದ 'ಮಾಯಾಮೃಗ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿದ್ದು, ಪೃಥ್ವಿ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ. 12ರಂದು ಅಶೋಕ್ ಬಿ. ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಪಥ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ತಂಡದಿಂದ 'ಪಾಕ ಕ್ರಾಂತಿ' ನಾಟಕ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರು ನಾಟಕಗಳು ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೆಜಸ್ವಿ ಅವರ ಕೃತಿ ಆಧರಿಸಿವೆ. </p>.<p>18ರಂದು ನೆನಪು ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ 'ಮಾಯಾ ದ್ವೀಪ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪುನೀತ್ ರಂಗಾಯಣ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 25ರಂದು ದಾಟು ಥಿಯೇಟರ್ನಿಂದ 'ಪರಿಸರದ ಕಥೆ' ನಾಟಕ ಪದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿದ್ದು, ಮನು. ಆರ್. ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ. 26ರಂದು ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ತಂಡದಿಂದ 'ಮಿಸ್ಟರ್. ರಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಭೀಷ್ಮ ರಾಮಯ್ಯ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಷ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಪ್ರತಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ₹ 150 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಏಳು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಉತ್ಸವ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ₹ 850ಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೊದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ: 9686869676 ಅಥವಾ 9972489949</strong></p>