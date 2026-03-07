ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ: ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳ ಆಮದಿಗೂ ಹೊಡೆತ, ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ದರ ಏರಿಕೆ

ಖಲೀಲಅಹ್ಮದ ಶೇಖ
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 22:03 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 22:03 IST
ರಸೆಲ್‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರ್ಜೂರ ಖರೀದಿಸಿದರು
ಈಗಾಗಲೇ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿರುವ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ದಾಸ್ತಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
– ಮಹಮ್ಮದ್ ಇದ್ರೀಸ್‌ ಚೌಧರಿ, ಕಂಟೋನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಫ್ರೂಟ್ಸ್‌ ಆ್ಯಂಡ್‌ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್‌ ಮರ್ಚೆಂಟ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
