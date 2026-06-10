ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಬೀದಿನಾಯಿ ಕಡಿತ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸಿ, ಪಶುಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾದ ನಾಲ್ಕು ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲು ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ. ಕೆ.ವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂತಾನ ಶಕ್ತಿಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೇಂದ್ರ (ಎಬಿಸಿ) ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಟಿ ರೇಬಿಸ್ ಲಸಿಕೆ (ಎಆರ್ವಿ) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬೀದಿ ನಾಯಿ ದತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸಿ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾದರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕು. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಎನ್ಜಿಒಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನಾಗಿಸಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುಮನಹಳ್ಳಿ ಎಬಿಸಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿ, ಈ ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿರುವ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಘಟಕವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು. ಸಜ್ಜೆಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.3ರಲ್ಲಿ 500 ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಆಶ್ರಯ ತಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡಬೇಕು. ಪಾಲಿಕೆಯಾದ್ಯಂತ ಅನಧಿಕೃತ ಮಾಂಸದ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಂಸದ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸ್ಚಚ್ಚತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಶುಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೆ.ವಿ., ಶ್ರೀರಂಗರಾಜು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಪೋಲಿಯೊ</strong>: ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 28ರಿಂದ ಜುಲೈ 1ರವರೆಗೆ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಚಾರ, ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಲಸಿಕಾಕರಣ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತೆ ಕವಿತಾ ರಾಜಾರಾಂ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಮುದ್ದುಪ್ರಾಣಿ ಸ್ನೇಹಿ ಉದ್ಯಾನ</strong> </p><p>ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ‘ಮುದ್ದುಪ್ರಾಣಿ ಸ್ನೇಹಿ ಉದ್ಯಾನ’ಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದರಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಡಾ. ಕೆ.ವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಮೂರು ಸಂಚಾರಿ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ/ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ವಾಹನ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಎರಡೂ ವಲಯಗಳಿಂದ 35 ನಾಯಿಗಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ 150 ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಮಾದರಿ ವಾರ್ಡ್ ವಿಶೇಷ</strong></p><p>* ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಶೂನ್ಯ</p><p> * ನಾಯಿ ಮರಿಗಳು ಶೂನ್ಯ </p><p>* ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಬಿಸಿ ಕಾರ್ಯ</p><p>* ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ರೇಬಿಸ್ ಲಸಿಕೆ</p><p>* ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಶಾಲಾ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ದಿ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ</p><p>* ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿದ ಮಾಂಸದ ಮಳಿಗೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>