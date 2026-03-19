ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ವಿಜ್ಞಾನಿ ಶುಭ ವಿ.ಅಯ್ಯಂಗಾರ್

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾನತೆಯ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಶುಭ ವಿ.ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಮಾನಗಳ ಆರೋಹಣ ಮತ್ತು ಅವರೋಹಣದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ 'ದೃಷ್ಟಿ' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ಸಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಿನ ಕುಲಪತಿ ಎಚ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವರು ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು' ಎಂದರು.

ಲೇಖಕಿ ಮಮತಾ ಸಾಗರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಾತಿ-ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ನಿವಾರಣೆ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಉಮಾಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ, ರಕ್ಷಿಸುವ ಮಾನವೀಯ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಯುವ ಸಮೂಹ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಕುಲಪತಿ ಬಿ.ರಮೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಎ.ನವೀನ್ ಜೋಸೆಫ್, ರಮೇಶ ಬಿ. ಕುಡೇನಟ್ಟಿ, ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ವಿ.ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮೇಧಾ ಇಟಗಿ ಹುಯಿಲಗೋಳ, ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಹಾಜಿರಾ ಬಾನು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.