ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರೈಲು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಯರು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್. ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್- ಮೈಸೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು–ಮೈಸೂರು ನಡುವೆ ಭಾನುವಾರ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಲೋಕೊ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಶಿವಪಾರ್ವತಿ, ಸಹಾಯಕ ಲೊಕೊ ಪೈಲಟ್ ಅಶ್ವತ್ಥಿ ಎಸ್. ನಾಯರ್, ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ (ಗಾರ್ಡ್) ಆಗಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ (ಕೆಎಸ್ಆರ್) ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಪರಿಚಾಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಪ್ರಿಯಾ, ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಮಾ ಶರ್ಮಾ, ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ನಿವೇದಿತಾ ಬಾಲರಡ್ಡಿಯವರ್, ವಿಭಾಗೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಪರಿಚಾಲನೆ) ಅಖಿಲ್ ಮಟ್ಟು ರೈಲಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದರು.</p>.<p>ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೂವು ನೀಡಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಯಿತು. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲನ್ನು ಹೂವು, ಬಲೂನ್ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>