ಲೇಖಕ ಶಶಿಧರ ಹಾಲಾಡಿಗೆ ‘ದ್ವಾರನಕುಂಟೆ ಪಾತಣ್ಣ ಕಾದಂಬರಿ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ದಲಿತರು, ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದವರನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಎಲ್.ಎನ್. ಮುಕುಂದರಾಜ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ದ್ವಾರನಕುಂಟೆ ಪಾತಣ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ದ್ವಾರನಕುಂಟೆ ಪಾತಣ್ಣ ಕಾದಂಬರಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಮಹಿಳೆಯರ, ದಲಿತರ, ಶೂದ್ರರ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಬುದ್ಧ. ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಬಸವಣ್ಣ' ಎಂದರು.

'ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ, ಶೂದ್ರರ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೇ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು 1945ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಯುದ್ಧ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಹಿತಿ ಕಿ.ರಂ.ನಾಗರಾಜು ಹೇಳಿದಂತೆ ಯುದ್ಧ ಎನ್ನುವುದು ಮಾನವ ಲೋಕದ ಮಾಯದ ಗಾಯ. ಯುದ್ಧದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದ ಬುದ್ಧ, ಅಶೋಕ, ಕನಕದಾಸ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಲೇಖಕ ಶಶಿಧರ ಹಾಲಾಡಿ ಅವರ 'ನದಿ ದಾಟಿ ಬಂದವರು' ಕಾದಂಬರಿಗೆ ದ್ವಾರನಕುಂಟೆ ಪಾತಣ್ಣ ಕಾದಂಬರಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಿ.ಎಂ.ಹನೀಫ್, ದ್ವಾರನಕುಂಟೆ ಪಾತಣ್ಣ, ಎಂ.ಎಸ್.ಆಶಾದೇವಿ, ಎಚ್.ಎಲ್.ಪುಷ್ಪಾ, ಬಸವರಾಜು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.